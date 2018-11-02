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Эксперт объяснил, сколько в ноябре будет стоить доллар

Эксперт объяснил, сколько в ноябре будет стоить доллар

С начала ноября гривня закрепилась в курсах валют относительно доллара и евро. По словам финансового аналитика Андрея Шевчишина, в ноября доллар может вырасти на 1 грн — до 29 грн.

“Пока гривну поддерживают средства от размещения еврооблигаций, жесткая денежно-кредитная политика Нацбанка. Ситуация на сырьевых рынках пока складывается неплохо для украинского экспорта. Рост цен на одни товары компенсирует снижение на другие. В то же время ослабление экспорта может ограничить поступление валюты в страну, сдерживать экономическую активность”, – подчеркнул аналитик.

  • В 2019-2020-х гривна продолжит обесцениваться. Относительно доллара в среднем ослабнет на 2-4 грн.
  • Курс гривны девальвирует с 27,4 грн за долл.в в 2018-м, до 30,7 грн-2019-м, говорится в прогнозах Fitch Ratings.
  • В 2020-м курс национальной валюты ослабнет до 32,3 грн за долл.

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По материалам Газета по-Украински
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