Кабмин инициирует пересмотр ставок экологического налога

Правительство планирует пересмотреть ставки экологического налога и направить полученные средства на конкретные природоохранные программы.

Об этом рассказал министр экологии Остап Семерак.

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«В Украине экологический налог, который должен быть основным природоохранным инструментом, на сегодняшний день абсолютно не выполняет свою функцию. Средства от экологического налога должны расходоваться по целевому назначению, а именно: на модернизацию загрязнителей, уменьшение нагрузки на окружающую среду, уменьшение выбросов/сбросов и прочее. Кроме того, средства, которые собираются, идут частично в общий фонд государственного бюджета, частично в местные бюджеты. Наша инициатива сводится к тому, что мы должны не только пересмотреть ставки налога, но и направить эти средства на реальные программы, которые повысят эффективность их использования и позволят улучшить состояние окружающей среды», – сказал Семерак.

В частности, изменениями в Налоговый кодекс, которые 5 ноября Кабинет министров представил на рассмотрение Верховной Рады, предлагается с 1 января 2019 года повысить ставку экологического налога за выбросы двуокиси углерода (СО2) стационарными источниками в 20 раз.