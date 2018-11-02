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Администрация "Борисполя" обновляет аэропорт

Администрация "Борисполя" обновляет аэропорт

Администрация аэропорта “Борисполь” намеревается построить в терминале D новый эскалатор.

Об этом в интервью РБК рассказал гендиректор “Борисполя” Павел Рябикин.

Как отметил топ-менеджер аэропорта, эскалатор будет проходить через все три этажа терминала, и это технологически сложный проект.

Также он отметил, что за октябрь этого года аэропорт обслужил более 10 миллионов пассажиров. Это на 18 % больше, чем в прошлом году.

Cредняя зарплата работников “Борисполя” составляет 12-16 тыс. гривен, и в будущем планируется поднять ее еще на 40 процентов.

Напомним, что ранее, 25 октября состоялся первый тестовый рейс воздушного экспресса «Киев-Пассажирский»-«Борисполь-аэропорт». Премьер Владимир Гройсман сообщил, что на этот проект потрачено 580 млн гривен.

По материалам РБК-Украина
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