В Харькове выигран миллион гривен в лотерею

В воскресенье, 4 ноября, выигран 1 млн грн в государственную лотерею “Лото-Забава”.

Об этом сообщил оператор государственных лотерей “М.С.Л.”.

В целом новый победитель стал 308-м счастливчиком на счетчике миллионеров “Лото-Забава”.

Известно, что счастливчик приобрел свой выигрышный билет № 0029073 в харьковском “ЛОТО маркете” по адресу: ул. Евгения Котляра, 4.

“В прошлый раз миллион в Харькове был выигран в прошлом году. Тогда счастливчик стал последним, 20-ым, миллионером 2017 года и сорвал свой куш 31 декабря 2017-го во время розыгрыша 960-го тиража “Лото-Забава”, – напомнили в “М.С.Л.”.