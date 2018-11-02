Все, чего вы не знали о кредитах ПриватБанка

Удобный интернет-банкинг и развернутая инфраструктура сделали ПриватБанк ключевым поставщиком финансовых услуг для украинцев.

Одна из первых мыслей, которая приходит в голову, когда нужно перевести деньги на чью-то карту, оплатить коммуналку, оформить депозит или кредит – обратиться в “Приват”.

Сегодня Finance.ua решил разобрать все детали по кредитам ПриватБанка. От кредитов на жилье и авто, до рассрочек и кредитных карт. По ссылке внизу вы также сможете узнать, что будет, если не платить кредит в ПриватБанке.

Также напомним, что если погашать кредит вовремя не получается, возможно, стоит подумать о его реструктуризации – пересмотре его условий и графика погашения.

Если от реструктуризации банк отказался, кредит можно попробовать рефинансировать – перекредитоваться в другом банке.

Вы всегда можете посмотреть на другие кредитные программы в нашем разделе “Кредиты”: