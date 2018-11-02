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В России обязали мессенджеры идентифицировать пользователей по номеру телефона - СМИ

В России обязали мессенджеры идентифицировать пользователей по номеру телефона - СМИ

Правительство России обязало администраторов мессенджеров проверять идентичность пользователей по номеру телефона.

Отмечается, что новые правила вступают в действие через 180 дней после опубликования постановления.

Согласно документу, администраторы будут направлять запрос сотовым операторам о том, действительно ли номер телефона зарегистрирован на того или иного пользователя.

На ответ операторам дадут 20 минут. Если данные пользователя не совпадут с указанными в базах данных операторов, то он не сможет пройти идентификацию и доступ к мессенджеру.

Кроме того, операторов связи обяжут отмечать в своих базах, какими мессенджерами пользуется конкретный абонент.

Отмечается, что ранее глава Роскомнадзора Александр Жаров заявлял, что нынешние правила регистрации пользователей затрудняют установление их личности, а это мешает правоохранителям при расследовании преступлений.

По материалам Економічна Правда
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