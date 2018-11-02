Завод Коломойского возобновил работу после простоя

Предприятие Днепроазот выходит из простоя и возобновляет работу азотной группы цехов.

Об этом сообщили в пресс-службе предприятия.

Отмечается, что Днепроазот был приостановлен в связи с капитальным ремонтом, резким повышением цен на газ и падением цены на выпускаемую продукцию.

“Несмотря на все препятствия, нестабильное финансовое положение и другие экономические сложности, мы провели ряд программ, благодаря которым предприятие Днепроазот выходит из вынужденного простоя и возобновляет работу азотной группы цехов”, – отметили в пресс-службе.

Днепроазот контролируется Игорем Коломойским и другими экс-владельцами Приватбанка.

Напомним, что 15 июня Днепроазот прекратил свою работу в связи с убыточностью. Предприятие было производителем и поставщиком жидкого хлора и соляной кислоты, которые необходимы для очистки воды.

При этом Carlsberg Ukraine также сообщили, что компания не закрывает завод по производству пива в Украине из-за дефицита хлора, а ждет помощи от правительства для решения этой проблемы.

Также компании Coca-Cola и PepsiCo заявили, что не будут прекращать производство в Украине из-за остановки работы предприятия Днепроазот, производящего хлор для очистки воды.

Позднее Днепроазот согласился возобновить производство хлора, но при условии повышения цен на производимую продукцию. Однако Антимонопольный комитет Украины заявил, что предприятие может быть оштрафовано за отказ продавать хлор, необходимый для обеззараживания питьевой воды.