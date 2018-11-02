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Посчитали, сколько удалось заработать Украине на аренде госимущества

Посчитали, сколько удалось заработать Украине на аренде госимущества

Фонд государственного имущества Украины в течение января-октября 2018 года перечислил в бюджет 1,2 млрд грн средств от аренды государственного имущества.

Об этом написал на своей странице в Facebook глава ФГИУ Виталий Трубаров.

“Плюс 200 миллионов перевыполнение годового плана от аренды государственного имущества. За 10 месяцев в бюджет страны Фонд перечислил 1,2 миллиарда гривен”, — написал он.

При этом Трубаров заметил, если бы министерства и ведомства, на балансе которых находится имущество, которое не используется, передавали бы его в Фонд для аренды, а не скрывали его, то в государственную казну поступало бы больше средств.

Кроме того, глава ФГИУ сделал акцент на принятии в этом году нового законопроекта об аренде, который, по его мнению, сделает невозможным незаконную аренду государственного имущества балансодержателями и заставит их передавать эти объекты аренды.

Напомним, в ФГИУ прогнозировали получить от аренды государственного имущества до конца 2018 года 1,5 млрд грн.

По материалам УНН
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