Межбанк: доллар к 28,02 уронил дефицит покупателей СКВ

Курс гривны на межбанковском валютном рынке, укрепившийся в пятницу относительно доллара 2,51 коп., на торгах понедельника повысился на 11,75 коп., оказавшись на уровне 28,01 UAH/USD.

Напомним, что упомянутая цифра достаточно приблизительна и основана на сведениях, что системные игроки межбанка завершили свои операции до 15.00 Киева, дав информацию НБУ для расчета официального курса доллара. На последний станем ориентироваться и мы, указав, что пополудни 05-го справочный промежуточный курс доллара, потеряв 12,26 коп., составил 28,01 UAH/USD.

Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка началась 05 ноября с уровней предыдущего закрытия 28,08/28,11 UAH/USD виртуально, без сделок.

Уже около 10.01 появившиеся на межбанке продажи СКВ уронили ее курс 28,04/28,08 UAH/USD. Спустя 6 минут «американец», уже выйдя в реальную сферу и сузив спред, котировался на цифре 28,04/28,06 UAH/USD.

Новая волна продаж понизила цену СКВ около 10.50 до уровня 28,01/28,03, вызвав появление на рынке НБУ, который с платформы Matching выкупил толику (до $10,0 млн.) долларовой ликвидности, «заморозив» курс доллара на цифре 27,99/28,01 UAH/USD, которую СКВ не покидала до 14.00 Киева, с одной стороны удерживаясь от дальнейшего снижения повторными появлениями на рынке регулятора с гривневыми интервенциями, с другой, относительным равновесием покупок и продаж.

С 14.00 локальные низы «американца» попытались выкупить, приподняв действующие цены к 27,99/28,01 UAH/USD, однако вскоре безналичная пара доллар/гривна вернулась к привычной на сегодня отметке 27,99/28,01 UAH/USD, не покидая ее до самого завершения понедельничной сессии, сопровождаясь равновесием покупок и продаж на фоне затухающей торговой активности.

В дальнейшем отсутствие на рынке серьезных игроков «заморозило» цену доллара до самого завершения торгов 05 ноября.

Большинство сделок на межбанке 05 ноября, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 28,01 UAH/USD.

Курс доллара на Межбанке – график:



Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:

доллар США – 27,990 / 28,010

евро – 31,858 / 31,878

российский рубль – 0,4214 / 0,4220

На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,1384 / 1,1385

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