Сайты "Ощадбанка" обновят за 2,5 миллиона - СМИ

ПАО “Государственный сберегательный банк Украины” 18 июня заключило соглашение с ООО “Уамастер Украина” об услугах по разработке веб-сайтов на 2,5 миллиона гривен с НДС.

Об этом сообщается в системе “Прозорро”, передают “Наші гроші”.

В этом году будет предоставлено 15 услуг по разработке новых сервисов и страниц или замены существующих сервисов на сайте “Ощадбанка” и его программы поддержки предпринимательства “Строй свое”.

Такие детали о подряде, как объем заказа и зарплаты исполнителей, неизвестны, поскольку заказчик не обнародовал договор. В отчете о его заключении сказано, что “качество услуг должно соответствовать требованиям, обычно предъявляемым к такого рода услугам”.

Основательницей столичного агентства “Уамастер Украина” с уставным капиталом 1 тыс. гривен является Ольга Высовень, а директором – Юрий Высовень. Первая также владеет ООО “Иком” ( “Институт композиционных материалов”) вместе с Игорем Храмовым и Андреем Булахом, а второй – ООО “Уамастер” вместе с Максимом Хмарой и Евгением Шевченко.

Подрядчик является основателем ГС “Украинская коалиция цифровой рекламы” с рядом фирм.

В 2017 году “Ощадбанк” заказал “Уамастер Украины” размещение своего сайта на хостинге Amazon с технической поддержкой на 1 млн гривен, А в 2016 году – рекламные интернет-услуги на 2,38 млн гривен. Других государственных подрядов фирма не получала.

Между тем, ранее НАБУ и САП сообщили, что расследуют завладение 20 миллионами долларов государственного банка, организованное народным депутатом.

Суд избрал меру пресечения сыну народного депутата Станислава Березкина Максиму в виде содержания под стражей с альтернативой залога в 5 миллионов гривен, хотя антикоррупционная прокуратура просила для него залог в 150 миллионов.

Заместитель главы правления Ощадбанка Ирина Земцова, которую подозревают в причастности к завладению 20 миллионами долларов госбанка и которой суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей, внесла залог в 7 миллионов гривен и вышла из-под стражи.