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В Италии арестовали мэра города по делу о коррупции

В Италии арестовали мэра города по делу о коррупции

В итальянском городе Фускальдо арестовали 14 человек по подозрении в коррупции, в том числе мэра города Джанфранко Рамундо.

Среди арестованных также заместитель мэра, советник муниципалитета, госслужащие и индивидуальные предприниматели. Из 14 арестованных, 12 — находятся под стражей, а двое — под домашним арестом.

Всего в операции по задержанию принимали участие более 100 военнослужащих. В рамках дела было конфисковано активов у подозреваемых на сумму €215 тыс.. Всего фигурантами уголовных дел стали 20 человек.

Их обвиняют в административных нарушениях, оказании давления и превышения должностных полномочий. Фигурантов подозревают также в растрате, нарушении проведения публичных торгов и в сговоре при выборе подрядчиков.

СМИ отмечают, что сумма ущерба от противоправных действий составила €7,5 млн.

По материалам Капитал
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