На Мальдивах открылся первый в мире подводный отель, ночь в котором обойдется любителям острых ощущений в $50 тыс.

Вилла называется “Коралл” и вписана в островной риф. В отеле два этажа – надводный и подводный.

На верхнем, надводном, – домашний спортзал, комната дворецкого, помещения охраны, а также гостиная, кухня, бар и столовая, выходящая на террасу.

Из расположенного на глубине пяти метров подводного этажа открывается панорамный вид на океан. Здесь находятся спальня, гостиная и ванная комната.

В гостинице также есть ресторан, где подают блюда из морепродуктов. Отель рассчитан на девятерых гостей.

Его строительство обошлось в $15 млн долларов.