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Эксперт назвал две беды «еврономеров» в Украине

Эксперт назвал две беды «еврономеров» в Украине

Решение Верховного суда по использованию авто на еврономерах ничего не меняет, поскольку в Украине не прецедентное право.

Об этом сообщил эксперт общественной кампании «Евро-патруль» Вячеслав Коновалов.

«Есть принципиальная схема, что ты транзитом завозишь машину, честно платишь 8,5 тысячи гривен штрафа и по идее ты больше ничего не должен, можешь кататься на ней – главное, чтобы не выезжал за территорию Украины. Это если мы говорим, про вот эту схему. Проблема состоит в том, что у нас не прецедентное право. В этом вся проблема. Если в Англии прецедентное право, один раз суд что-то принял, и все «катаются». А у нас же, получается, нет», — заявил эксперт.

Проблема «еврономеров» в Украине еще в том, что компетентные органы пытаются вычислить схему импорта автомобилей для построения коррупционных схем, а не решения существующих проблем. А водителей нерастаможенных машин часто цепляют по мелочам.

По материалам autonews.ua
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