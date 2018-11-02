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Страховщики увеличили сбор платежей по ОСАГО

Страховщики увеличили сбор платежей по ОСАГО

Страховые компании, что являются членами Моторного (транспортного) страхового бюро Украины (МТСБУ) с начала 2018 года увеличили сбор страховых платежей по полисам обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств на 20,6% – до 3,322 млрд грн.

При этом количество договоров ОСАГО за период с января по сентябрь 2018 года возросло на 4,4% – до 5,859 млн.

С использованием “европотокола” выплачено 244 млн гривен. Общий объем выплаченных возмещений по внутренним договорам страхования – 1,557 млрд гривен. Больше на 12,7% в сравнении с тем же периодом 2017 года.

Вместе с тем наблюдается сокращение количества урегулированных требований по страховым выплатам на 0,9% – до 98,422 тыс.

Мои fiнансы:

  • Если страховка у автовладельца отсутствует, могут наложить штраф.
  • Размер штрафа – от 425 до 850 гривен.
  • Освобождаются от оформления договора страхования ОСАГО по закону: инвалиды первой группы, лично управляющие авто; лица, которые управляют ТС, принадлежащим инвалиду первой группы (в их присутствии); инвалиды войны и участники боевых действий. В таких случаях возмещать убытки по ДТП будет МТСБУ.

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По материалам Finance.UA
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