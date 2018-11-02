Honor выпустил смартфон с шестью камерами

Бренд Honor наконец-то провел официальную презентацию нового флагманского смартфона Honor Magic 2 в инновационном безрамочном дизайне.

Новинка получила ультратонкие рамки со всех сторон от дисплея, а ее фронтальная камера располагается на выдвигающейся из верхней части корпуса панели.

У Honor Magic 2 есть много приятных особенностей. Но больше всего этот смартфон заинтересует фотолюбителей. Ведь в общей сложности в нем установлено сразу шесть камер – по три на слайдере и задней панели.

А последняя представлена основным 16-мегапиксельным сенсором с диафрагмой f/1.8, монохромным 24-мегапиксельным датчиком с апертурой f/1.8 и 16-мегапиксельным сенсором с супер-широкоугольным объективом и диафрагмой f/2.2. Возможности камеры дополняются интеллектуальной системой стабилизации изображения и светодиодной вспышкой. Если же говорить о тройной фронтальной камере девайса, то здесь есть основной 16-мегапиксельный датчик и два 2-мегапиксельных сенсора для работы функции 3D-распознавания лиц.