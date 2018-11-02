В пяти аэропортах Украины появятся патрули с собаками

В пяти крупнейших аэропортах Украины патрули будут усилены кинологами со служебными собаками, что позволит перекрыть наркотрафик в Украину.

Об этом заявил заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин.

По данным пресс-службы Нацполиции, патрулировать будут также оперативники подразделений противодействия наркопреступности.

«Пока мы хотим провести эксперимент в аэропортах Киевской области, в частности – в аэропортах «Борисполь» и «Жуляны», а также в Одессе и Львове. Впоследствии такая работа начнется и в Харькове. Совместные наряды патрульной полиции и кинологов начнут работу в зоне прилета и отлета, а также на прилегающей территории к аэропорту. Эта работа начнется уже с пятого ноября», – сказал он.