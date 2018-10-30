Virgin Orbit показала космическую ракету Launcher One (фото)

Космическая компания Ричарда Брэнсона Virgin Orbit собирается вскоре пополнить число компаний, запускающих аппараты в космос. Пока она показала свою ракету Launcher One.

Ракета Launcher One предназначается для запуска небольших спутников и может вывести на орбиту нагрузку до 500 кг. Это одноразовая двухступенчатая ракета, которая будет запускаться из-под крыла модифицированного самолета Boeing 747 флота Virgin Air, что носит название Cosmic Girl.

Традиционные ракеты должны запускаться со специальных площадок, стоящих иногда миллиарды долларов, им требуются огромные ускорители для преодоления первых, самых сложных метров дистанции. Launcher One на борту Cosmic Girl может стартовать со стандартной взлетной полосы почти в любую погоду.

Самолет поднимается на высоту 10 км, после чего он должен наклониться на 25 градусов и освободить ракету.

Далее Launcher One движется самостоятельно. Сначала запускается двигатель первой ступени, называемый Newton Three, мощностью 33 тонны. Он должен проработать около трех минут и отделиться.

Вторая ступень, с двигателем Newton Four на 3 тонны должна вывести спутник на орбиту за 6 минут, пока горит топливо.

Длина Launcher One — чуть больше 20 метров, а его масса примерно 25 тонн. Максимальная скорость ракеты (оценочная) — 28 тыс. км/ч.

Пока прошли лишь испытания системы крепления ракеты под крыло самолета Cosmic Girl, во время которых проверили «механические, электрические и динамические характеристики системы соединенных летательных аппаратов».

Ричард Брэнсон сообщил, что намерен как можно быстрее подготовить рабочий образец, ведь рынок маленьких спутников — наиболее быстрорастущий сегмент в космическом бизнесе. А миссия Virgin Orbit — сделать маленькие спутники доступными, запускать их чаще и эффективнее.