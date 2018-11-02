Минобороны получит часть фондов "Нафтогаза"

Кабмин принял отчуждение основных фондов Нафтогаза, которые не задействованы в его производственной деятельности, путем их бесплатной передачи в сферу управления Минобороны.

Об этом говорится в распоряжении от 31 октября.

“Согласно части восьмой статьи 7 Закона Украины “О трубопроводном транспорте” согласиться с предложением Министерства экономического развития и торговли об отчуждении основных фондов публичного акционерного общества “Национальная акционерная компания “Нафтогаз Украины” путем их бесплатной передачи в сферу управления Министерства обороны по перечню, прилагаемому к оригиналу”, – постановил Кабмин.

Отмечается, что решение положительно повлияет на повышение уровня материально-технического обеспечения и доукомплектование подразделений Вооруженных сил Украины и будет способствовать сокращению непроизводственных затрат НАК “Нафтогаз Украины”.

Напомним, эксперты установили, что львиная доля бюджета, выделенного Министерству обороны и его подразделениям, идет на строительство.