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В Украине возбудили 250 дел по "отмываниям" на дорогах

В Украине возбудили 250 дел по "отмываниям" на дорогах

В Украине в этом году открыли 250 производств по фактам нецелевого использования средств в ходе строительства и ремонта дорог.

Об этом заявил генпрокурор Юрий Луценко на оперативном совещании.

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“С начала года начато две с половиной сотни производств по фактам нецелевого использования средств в ходе строительства и ремонта дорог. Каждое шестое из них направлено в суд с обвинительным актом – 37. Весомые результаты в этой сфере – уже можно говорить о Днепропетровской области: 12 обвинительных актов, в том числе два в отношении организованных групп. И область это нормально восприняла, и бюджет это будет чувствовать”, – сказал Луценко.

При этом он добавил, что в Винницкой, Житомирской, Кировоградской, Херсонской областях ни одного такого производства в суд не направлено.

“Коллеги, так работать невозможно. Я буду вынужден по итогам года переходить к организационным выводам”, – добавил Луценко.

По материалам depo.ua
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