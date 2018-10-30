Bentley готовит к выпуску первый электромобиль (фото)

Bentley может разработать и выпустить свой первый электромобиль к 2025 году. Окончательное решение по этому вопросу должно быть принято в течение следующего года. Об этом журналистам рассказал глава Bentley Motors Адриан Холмарк.

Во многих странах мира ужесточли требования к уровню выбросов СО2. Поэтому автопроизводители вынуждены постепенно переходить на транспортные средства с электрической силовой установкой. Bentley тоже будет выпускать электрокары.



У этого знаменитого британского автомобильного бренда уже есть небольшой опыт в создании электрокаров, вернее их концептов. Речь идет про концепт EXP 12 Speed 6e, представлявший собой роскошный электрический кабриолет. Его официальная премьера состоялась в 2017 году на Женевском автосалоне. Он на одной подзарядке батарее способен проехать 413 км при максимальной скорости 200 км/ч.