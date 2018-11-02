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VW и Ford будут выпускать электромобили на одной платформе

VW и Ford будут выпускать электромобили на одной платформе

Volkswagen Group может предоставить компании Ford свою новую платформу для электрических автомобилей. Такую возможность в своем интервью не исключил финансовый директор немецкого автогиганта Франк Виттер.

Минувшим летом Volkswagen и Ford подписали меморандум, предусматривающий их сотрудничество в области коммерческих автомобилей. Но, судя по всему, эти компании намерены сотрудничать более плотно, в том числе и по «зеленым» технологиям. Пока окончательное решение по этому вопросу ещё не принято.

Сейчас VW заканчивает создание своих первых электромобилей на новой электрической платформе MEB. Их серийное производство начнется в ноябре 2019 года на заводе в Цвиккау, Германия. Этот завод будет полностью переориентирован на выпуск электрокаров. Вначале появится небольшой электрический хэтчбек I.D. Neo, а потом – электрический кроссовер I.D. Crozz.

По материалам autonews.ua
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