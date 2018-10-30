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monobank меняет ставки по депозиту "Спортивный"

monobank меняет ставки по депозиту "Спортивный"

monobank меняет ставки по депозиту “Спортивный”. Так, при ежедневном выполнении спортивной активности (проходить 10 000 шагов и больше) начисление процентов по депозиту будет проводиться по ставке 17% годовых.

Напоминаем, чтобы стать клиентом monobank, нужно иметь смартфон на системе Android 4.4 и выше или iPhone c версией iOS 10.0 и выше.

Чтобы оформить карту банка, нужно скачать приложение с App Store или Google Play, а также это можно сделать в финансовом супермаркете Finance.ua.

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Три раза за срок депозита допускается не выполнить ежедневную активность, не снизив при этом процентную ставку.

В случае невыполнения активности 4 дня и более (совокупно) начисление процентов с даты открытия депозита будет проводиться по ставке 15% годовых.

По материалам Finance.UA
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