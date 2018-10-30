Хiaomi представила умный обогреватель воздуха

Компания Xiaomi представила на своей площадке коллективного финансирования умный электрический обогреватель с сенсорным экраном, который получил название Xiaomi Zhimi Electric Heater Smart Edition.

Это первый обогреватель, который поддерживает экосистему Mijia и может управляться со смартфона через соответствующее приложение или голосом через умные колонки Xiaomi. Устройство оснащено сенсорным экраном, на котором может отображаться различная информация, включая выставленную температуру нагрева и влажность воздуха в помещении. Экран имеет три степени яркости подсветки, чтобы обогреватель было комфортно использовать ночью. Также подсветку можно полностью отключить.

Температуру нагрева можно регулировать в диапазоне от 16 до 32°C. Встроенный двойной температурный датчик постоянно замеряет температуру воздуха, чтобы использовать электроэнергию максимально экономично.