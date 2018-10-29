С помощью "умных" камер в Киеве раскрыли 2,5 тысячи преступлений

Полиция Киева за год раскрыла более 2500 преступлений с помощью так называемых умных камер видеонаблюдения с функцией распознавания лиц и номерных знаков.

Об этом сообщает отдел коммуникации столичной полиции.

Отмечается, что такая ​​система видеонаблюдения была установлена в рамках программы “Безопасная столица”, в целом по Киеву обустроили около 7 тысяч видеокамер.

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“За этот год у нас имеется 2500 раскрытых уголовных производств, при расследовании которых использовалась информация, полученная из записей установленных камер. По сравнению с прошлыми годами – это не десятки-сотни раскрытых преступлений, а уже тысячи”, – отмечают в ведомстве.

В полиции говорят, что таким образом часто раскрываются наиболее тяжкие преступления – убийства, похищения людей, разбои и грабежи. Например, было раскрыто нападение на ювелирный магазин, когда в августе вооруженные преступники убили охранника и забрали ювелирные изделия.

“Благодаря видеокамерам мы получили первую информацию об автомобиле, на котором уехали преступники, направление их движения, где они оставили машину. В настоящее время все подозреваемые задержаны и находятся под арестом”, – рассказывают в отделении коммуникации.

Кроме того, отмечают полицейские, эти камеры используют на массовых мероприятиях, когда обеспечивается безопасность участников.

“Фактически полицейские в режиме онлайн отслеживают оставленные предметы, автомобили, которые могут быть потенциально опасны, и т. д. Кроме того, это хорошая превентивная мера”, – говорится в сообщении.

В прошлом году в рамках реализации программы “Безопасная столица” по всему Киеву установили 3762 камеры видеонаблюдения. Все они объединены в единую систему.