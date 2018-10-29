Межбанк: доллар к 28,16 подняли покупки нерезидентов

Курс гривны на межбанковском валютном рынке, укрепившийся в среду относительно доллара на 4,56 коп., на торгах четверга понизился на 3,91 коп., оказавшись на уровне 28,15 UAH/USD.

Напомним, что упомянутая цифра достаточно приблизительна и основана на сведениях, что системные игроки межбанка завершили свои операции до 15.00 Киева, дав информацию НБУ для расчета официального курса доллара. На последний станем ориентироваться и мы, указав, что пополудни 01-го справочный промежуточный курс доллара, прибавив 6,94 коп., составил 28,17 UAH/USD.

Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка стартовала 01 ноября с уровней предыдущего закрытия 28,13/28,16 UAH/USD виртуально, без сделок.

По состоянию на 10.15 Киева, уже выйдя в реальную сферу, цена «американца» на межбанке ограничилась расширением спреда до 28,13/28,18 UAH/USD, намекая, тем не менее, на рост. «Намек» реализовался около 10.50 заметным подорожанием СКВ до 28,185/28,205 UAH/USD на покупках нерезидентов, у которых, как и ожидалось, стартовал очередной сезон репатриации дивидендов.

Вскоре к «варягам» подключились наши игроки, у которых сохранилась толика гривны. Однако, нерезиденты покинули межбанк, оставив его на попечении местных игроков и сформировав своим уходом преобладание продаж СКВ.

Логика раннего подорожания доллара на межбанке была простой: нерезиденты, получив «на руки» дивидендную гривну, решили ее конвертировать в доллар, воспользовавшись тем, что в течение предыдущих сессий с 26 октября средневзвешенный курс доллар понизился с уровня 28,33 к отметке 28,11 UAH/USD.

Приподняв 01-го утром действующие цены СКВ, «варяги» обеспечили «комфортные» условия продаж доллара нашими игроками, который вследствие очередной паузы в компенсации НДС Казначейством, ощущали нехватку гривни. О том, что гривни было мало, дали понять упавшие с уровня 51 117,9 млн грн к отметке 48 772,0 млн грн остатки в нацвалюте на коррсчетах НБУ.

В дальнейшем отсутствие на рынке серьезных покупателей доллара на фоне дефицита нацвалюты предопределило судьбу доллара, который поэтапно терял в цене, оказавшись в полдень на цифре 28,13/28,15, а спустя час ушел на обед при уровнях 28,12/28,13 UAH/USD.

После обеда на опустевшем межбанке нисходящий тренд привел безналичную пару доллар гривня к отметке 28,11/28,14 UAH/USD, в районе которой, собственно, и закончилась первая сессия ноября.

Очередная полоса стабильности затянулась до самого завершения торгов валютного межбанка, совершив на излете сессии уже ничего не решающее падение цен: 28,10/28,12 UAH/USD.

Большинство сделок на межбанке 01 ноября, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 28,15 UAH/USD.

Курс доллара на Межбанке – график:



Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:

доллар США – 28,140 / 28,170

евро – 32,034 / 32,068

российский рубль – 0,4284 / 0,4291

На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,1405 / 1,1406

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