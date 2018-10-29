"Энергоатом" приобрел запчасти к российским генераторам РАЭС на 119 миллионов

ГП “НАЭК “Энергоатом” 29 октября по результатам тендера заказало компании “Nordetanolis” (Литва) запасных частей для Ровенской АЭС на 3,03 млн евро, или 119,39 млн гривен.

Об этом сообщается в системе “Прозорро”.

Как и ранее, в нынешнем договоре “Энергоатома” с литовской фирмой “Nordetanolis” в качестве производителя запчастей значится компания “Adriadiesel d.d.” (Хорватия). При этом “Nordetanolis” принес соглашения, согласно которым “Adriadiesel d.d.” получила оригинальные чертежи запчастей к дизелям 78Г от компании “Dimida Sp.z.o.o.” (Польша), а та в свою очередь – от ЗАО “Производственное объединение “Дизель-Энерго” (Россия), которое является правопреемником производителя двигателя дизель-генератора ГП “Русский дизель”.

Самые дорогие в перечне – водяные насосы 70Б-136-002-01 по 135 тыс. евро. В начале октября эта фирма продала их “Энергоатому” для Хмельницкой АЭС по такой же цене.

Цилиндры в сборке 78-014-020 заказали по 29 625 евро. В августе они стоили чуть дешевле – по 28 825 евро.

Литовской компанией “Nordetanolis” владеют киевляне Екатерина Саковская и Валерий Воронин. Директором является гражданин Беларуси Андрей Кравченко, родившийся 19 февраля 1966 г. Фирма имеет двух застрахованных работников и занимается экспортом, импортом и материалами для электромонтажа. Всего с 2013 года она получила подрядов исключительно в системе “Энергоатома” на 1,87 млн євро и 791,82 млн грн.

Польская “Dimida Sp.z.o.o.” принадлежит киевлянам Дмитрию и Юлии Мирошниченко. С октября 2016 г. она получила подрядов исключительно в системе “Энергоатома” на 176,38 млн грн.