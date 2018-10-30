В Корее разработают крошечный военный дрон

Министерство обороны Южной Кореи вместе с компанией LIG Nex1 разрабатывают небольшой по размерам военный беспилотник для уничтожения целей в воздухе.

На борту дрона будет установлен боевой барражирующий заряд массой до 500 г. Технические характеристики беспилотника пока практически неизвестны, кроме того, что он сможет находиться в воздухе до 40 минут и будет выполнен по схеме, традиционной для обычных самолетов.

Работать устройство будет с помощью электромоторов, установленных так, что винты смогут поворачиваться на 90°. Это позволит беспилотнику совершать вертикальные взлеты и посадки, а также быстрые горизонтальные полеты.

Помимо уничтожения целей, беспилотный аппарат сможет совершать разведку и патрульные задачи. Когда дрон появится на вооружении Южной Кореи, не раскрывается.