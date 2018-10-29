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В этом году поступления в общий фонд госбюджета выросли на 15% - ГФС

В этом году поступления в общий фонд госбюджета выросли на 15% - ГФС

В общий фонд государственного бюджета за 10 месяцев 2018 года поступило 588,1 млрд грн платежей, что на 15%, или на 76,8 млрд грн больше, чем в соответствующем периоде прошлого года.

Об этом сообщает пресс-служба ГФС.

«В течение января-октября 2018 года в общий фонд государственного бюджета поступило (сальдо) 588,1 млрд грн платежей, контролируемых ГФС. Это на 15%, или на 76,8 млрд грн больше, чем в соответствующем периоде прошлого года», – говорится в сообщении.

В общий фонд госбюджета с начала 2018 года направлено 312,5 млрд грн налоговых платежей, что на 16,7%, или на 44,8 млрд грн больше соответствующего периода прошлого года. Индикатив Минфина перевыполнен на 1,2 млрд грн. Таможенных платежей в январе-октябре в общий фонд госбюджета перечислено в сумме 275,6 млрд грн.

Это на 13%, или на 32 млрд грн превышает показатель 10 месяцев 2017 года. В октябре этого года в общий фонд госбюджета обеспечено (сальдо) 62,2 млрд грн. Это почти на 24%, или на 12 млрд грн больше поступлений октября прошлого года. Индикатив Минфина перевыполнен на 3 млрд грн. Налоговых платежей в общий фонд госбюджета в октябре перечислено в размере 26,7 млрд грн (плюс 5,3 млрд грн к прошлогоднему показателю), таможенных платежей – 35,6 млрд грн (плюс 6,6 млрд грн).

По материалам УКРИНФОРМ
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