Рейтинг свободы интернета: Украина на 33-й позиции

Некоммерческая исследовательская организация Freedom House опубликовала новое издание ежегодного исследования о свободе слова в интернете. По его результатам, 2018-й стал восьмым годом подряд, в котором зафиксирован рост общего уровня несвободы в сети.

Исследование проводили в 65 странах. В 26 из них ситуация ухудшилась, позитивные изменения зафиксировали в 19 государствах.

Всего же в мире насчитывается 3,7 млрд пользователей сети. Из них 71% проживают в государствах, где совершаются аресты за онлайн-публикацию контента по политическим, социальным и религиозным вопросам. 55% людей живут в странах, где к такому контенту применяют блокировки.

Украина осталась в рейтинге из 65 стран на 33-й позиции. Как и в 2017 году, страна получила в общей сложности 45 баллов из 100 (чем выше показатель — тем хуже). Они начисляются за наличие препятствий к доступу, ограничений контента и нарушений пользовательских прав. Всего у Freedom House 9 параметров оценивания.

Украина открывает пятерку государств с наиболее сильным падением уровня свободы вместе с Камбоджей, Венесуэлой, Турцией и Египтом. В 2014 году Украина имела всего 33 балла.

Украина осталась в числе стран с частично свободным интернетом. Ее ближайший конкурент в рейтинге — Малайзия, у которой тоже 45 баллов. Казахстан набрал 62 балла, Белоруссия — 64, Россия — 67. Все они входят в группу стран с несвободным интернетом. Лидер евразийского региона — Грузия с 25 баллами.