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В мире снизились цены на продукты - ФАО

В мире снизились цены на продукты - ФАО

Мировые цены на продовольствие снизились на 0,9 процента в октябре по сравнению с предыдущим месяцем.

Подешевели мясо, молочные продукты и масло, сообщили в Продовольственной и сельскохозяйственной организации (ФАО) ООН.

Индекс цен на продовольствие ФАО, который измеряет ежемесячные изменения корзины зерновых, масличных культур, молочных продуктов, мяса и сахара, в прошлом месяце составил в среднем 163,5 пункта против слегка пересмотренных 164,9 в сентябре. Сентябрьский показатель ранее был указан на уровне 165,4 пункта.

ФАО сообщила, что объем мирового производства зерновых в 2018 году составил 2,601 млрд. тонн, что на 10 млн. тонн выше предыдущего прогноза в октябре, но по-прежнему ниже на 57 млн. тонн, или 2,1%, рекордного уровня производства в 2017 году.

Прогноз ФАО в отношении мирового производства пшеницы в 2018 году составил 728 млн тонн, что на 4,3% меньше, чем в прошлом году.

По материалам Зеркало Недели
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