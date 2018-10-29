По информации на 12:20, размещенной в Сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок “Куплю USD” больше, чем “Продам” (37,312 млн и 27,689 млн гривен соответственно).

Количество актуальных предложений “Продам” больше, чем “Куплю” (42 и 24). Максимальный курс продажи доллара 32,15 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 28,15-28,16 гривен за доллар.

За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере .

На текущее время в Сервисе присутствует 66 активных заявок по доллару на сумму более 64,1017 млн грн, которые распределились следующим образом:

*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.



ПРОДАВЦОВ

– 7 лучших заявок “Куплю”:28,2000 – 1 00028,1800 – 1 00028,1500 – 80 00028,1400 – 30 00028,1300 – 177 77728,1200 – 100 00028,1200 – 100 000

Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок “Продам”:

28,1000 – 1 000

28,1000 – 5 000

28,1400 – 30 000

28,1500 – 10 000

28,1500 – 20 000

28,1500 – 15 000





Средневзвешенный курс доллара “Продам” – 28,3395 грн.

Средневзвешенный курс доллара “Куплю” – 28,1205 грн.

*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.

**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.



Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.

Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.