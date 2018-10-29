По информации на 12:20, размещенной в Сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок “Куплю USD” больше, чем “Продам” (37,312 млн и 27,689 млн гривен соответственно).
Количество актуальных предложений “Продам” больше, чем “Куплю” (42 и 24). Максимальный курс продажи доллара 32,15 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 28,15-28,16 гривен за доллар.
За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере.
На текущее время в Сервисе присутствует 66 активных заявок по доллару на сумму более 64,1017 млн грн, которые распределились следующим образом:
*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.
Вниманию ПРОДАВЦОВ
– 7 лучших заявок “Куплю”:
28,2000 – 1 000
28,1800 – 1 000
28,1500 – 80 000
28,1400 – 30 000
28,1300 – 177 777
28,1200 – 100 000
28,1200 – 100 000
Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок “Продам”:
28,1000 – 1 000
28,1000 – 5 000
28,1400 – 30 000
28,1500 – 10 000
28,1500 – 20 000
28,1500 – 15 000
Средневзвешенный курс доллара “Продам” – 28,3395 грн.
Средневзвешенный курс доллара “Куплю” – 28,1205 грн.
*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.
**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.
Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.
Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.