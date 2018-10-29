«ОК, Альфа!». Тест-драйв нового онлайн-банка для предпринимателей

В сентябре 2018 года Альфа-Банк Украина презентовал новый онлайн-сервис для малого и среднего бизнеса под названием «ОК, Альфа!». мы проверили, как работает платформа, готовы ли мы рекомендовать ее нашим читателям.

В последние годы банки начали выделять физлиц-предпринимателей в отдельную категорию клиентов и создавать или адаптировать под их потребности банковские продукты. В рамках этой тенденции Альфа-Банк Украина вывел на рынок новую онлайн-платформу «ОК, Альфа!», разработанную специально для этого сегмента предпринимателей. Это полноценная система для онлайнового взаимодействия с банком и контрагентами, которая позволяет бизнесмену больше не тратить время на посещение отделений. Все, что нужно – он найдет внутри сервиса.

«Мы ставили перед собой задачу создать продукт, который будет решать разные потребности клиента в том, что касается финансов, а также помогать в развитии его бизнеса в целом», – рассказала Оксана Леонова, руководитель направления развития цифрового бизнеса малого и среднего бизнеса Альфа-Банка Украина.

Понять «боли» целевой аудитории помогла постоянная работа с ее представителями. «Наша команда оттачивала каждый разработанный сегмент программы вместе с реальными пользователями – клиентами банка (не только Альфа-Банка), которые ведут бизнес. На этапе разработки было проведено не менее 10-ти demo-дней, по результатам которых функционал трансформировался в лучшую сторону. Сегодня это уже работающая площадка, но она не статична, мы и дальше развиваемся, а значит и сотрудничество с клиентами продолжится, – подытожила Оксана Леонова. – Таким образом был создан максимально дружественный и понятный онлайн-банк для ФЛП, которые работают в Украине».

Личный кабинет в «ОК, Альфа!» – твой персональный банк

Команда Альфа-Банка Украина сформировала функционал «Ок, Альфа!» так, что предприниматель может решать вопросы с банком, не приходя в отделение. Прежде чем приступить к тест-драйву платформы обозначим пункты, которые предстоит проверить. Итак, что же ждет пользователя в его виртуальном кабинете «ОК, Альфа!»:

удобный интернет-банкинг;

связь с банком 24/7. Возможность получить обратную связь по любому вопросу в чате с менеджером или через контакт-центр;

учет всех данных по финансовой деятельности;

возможность оплаты налогов;

помощь в развитии и ведении бизнеса, реализованная через дополнительные специальные предложения от партнеров. Клиент получает и скидки на мобильную связь, спецпредложения по онлайн-продаже или продвижению товаров и услуг.

Самый смак «ОК, Альфа!» в том, что даже для открытия счета и старта использования не нужно идти в отделение. Все можно сделать онлайн.

Переходим к тесту.

Тарифы

Первым делом необходимо выбрать один из четырёх тарифных планов. Все они подробно расписаны на лэндинге сервиса.

Тарифы разработаны под бизнес разных масштабов, начиная с тарифа Test-Drive для тех, кто только начинает вой путь в малом предпринимательстве, заканчивая теми, кто уже успел, к примеру, развить свою сетью торговых точек. Соответственно, под каждый тариф подобран функционал.

В наше случае, идеальным будет первый вариант – тариф Test-Drive, стоимостью всего 1 грн. в месяц. Он подойдет для ФЛП, которые по роду своей деятельности совершают пока еще не много операций, поэтому для работы им достаточно только базовых опций.

Самый продвинутый тарифный план Digital Expert, напротив, можно рекомендовать активным предпринимателям.

В целом тарифы «Ок, Альфа!» вполне соответствуют среднему уровню по рынку.

Регистрация два клика

Подтвердив выбор тарифа, переходим к регистрации. Новый сервис максимально упростил эту процедуру. Необходимо выполнить несколько простых шагов.

Сразу уточним, что авторизация при открытии счета в «ОК, Альфа!» сразу же открывает путь в личный кабинет. При каждом последующем входе на сайте программы по ссылке система будет отправлять СМС с одноразовым паролем на финансовый мобильный номер для дополнительной идентификации, что требуют нормы безопасности.

Шаг первый – в одном поле вводим свой ИНН (индивидуальный налоговый номер), в другом – номер мобильного телефона. Нажимаем «подтвердить» и в течение двух минут на указанный телефон приходят зарезервированные за нашим счетом реквизиты.

Шаг второй – заполняем простую анкету. К ней же необходимо приложить электронные копии двух документов (паспорта и справки о присвоении идентификационного кода). Done! Все что остается – дождаться визита мобильного банкира. Так называют банковского сотрудника, который выезжает по указанному клиентом адресу в удобное для него время для подписания документов. Детали встречи с нами проваривает по телефону менеджер банка. Как только она состоится и документы будут подписаны – клиент может полноценно использовать онлайн-банк.

Насколько нам удалось выяснить, «ОК, Альфа!» действительно единственный банковский онлайн-сервис для бизнеса в Украине, который дает возможность открыть счет полностью дистанционно, без посещения отделения. В нескольких других финучреждениях также есть возможность зарегистрировать счет онлайн и получить его реквизиты. Однако новым клиентам в конце концов все равно приходится отправляться в банк и лично подписывать документы.

«ОК, Альфа!» – онлайн-банк, который дает возможность предпринимателям избежать походов в отделения. Все операции проводятся онлайн. Даже открытие счета клиент осуществляет дистанционно, заполнив форму на сайте, в виртуальном личном кабинете.

Функционал

«Плюс» для банка со старта –На панели слева отражается баланс счета. Под ним находятся кнопки «Создать платеж» и «Реквизиты» – пожалуй, самые востребованные функции интернет-банкинга. Справа на стартовой странице отражается история платежей. Верхнее меню открывает доступ к вкладкам «Финансы», «Счета и карты», «Справочники», «Справки», «Бонусы» – только самое необходимое, ничего лишнего.

Реквизиты. Нажав на соответствующую кнопку, мы не просто видим данные, но и можем скопировать реквизиты или переслать на электронную почту контрагента прямо из интерфейса банкинга. Для этого достаточно ввести нужный e-mail и нажать кнопку «Отправить».

Создать платеж можно при помощи одноименной кнопки. После ее нажатия открывается вкладка, где нужно ввести реквизиты получателя, сумму, назначение платежа и т.п. и сохранить платеж. Сохраненные платежи отражаются на левой панели. После нажатия на кнопку «Подписать», на финансовый номер отправляется СМС с одноразовым паролем. Остается только ввести его и нажать кнопку «Продолжить» – средства тут же уходят адресату. Вся информация об операциях сохраняется в истории. При необходимости можно скачать в формате PDF и распечатать бумажную квитанцию.

Шаблоны платежей – позволяют сохранять реквизиты повторяющихся расчетов и экономят время на повторное введение информации.

Бюджетные платежи формируются и отправляются в отдельной вкладке. В отличие от платежей по Украине, такие операции бесплатны для всех тарифных планов.

Справки и выписки: банкинг, который избавит от бумажной волокиты.

Находясь внутри системы, понимаешь о каком упрощении работы для предпринимателя шла речь. К примеру, опция «Документы для бизнеса». Она позволяет решать «бумажные» вопросы даже тем, кто не имеет в этой сфере никакого опыта и путается в бюрократических процедурах. В этом подразделе можно найти электронные шаблоны документов для открытия ФЛП, продажи товаров или услуг, аренды недвижимости, оформления трудовых отношений и т.п. Если потребуется нестандартный документ, можно собрать его как конструктор самостоятельно, выбирая опции и заполняя поля с индивидуальной информацией. После этого готовый договор остается преобразовать в файл формата DOC и далее работать с ним в программе Word.

Справки – еще один полезный раздел для предпринимателя, который, опять же, призван сэкономить время и избежать «бумажной» волокиты. Здесь можно мгновенно заказать справку о наличии счетов, остатке на счете, взаиморасчетах с контрагентами и т.п. Готовую справку можно скачать в формате PDF и распечатать.

Бонусы

«Вишенка на торте» – бонусы и подарки от партнеров проекта – компаний «Киевстар», HeadHunter Украина, «Лига: Закон», Prom.ua, Tilda Publishing и др. Пул компаний подбирался, исходя из анализа потребностей, которые возникают у предпринимателя. Мобильная связь, торговая интернет-площадка или создание сайта под бизнес – это клиент находит среди спецпредложений. Получить бонус можно, нажав на одноименную кнопку и скопировав промокод, который открывает доступ к скидкам при заказе услуг у партнерских компаний.

Мобильная версия

Удаленный банкинг вряд ли можно считать полноценным без мобильных приложений под операционные системы Android и iOS для планшетов или смартфонов. Поэтому мобильная версия «ОК, Альфа!» стала доступна пользователям практически сразу после старта проекта. С ее помощью можно не только получить доступ к счету, но и открыть счет новому клиенту.

Работать с платежами в мобильной версии так же удобно, как и в интернет-банкинге для ПК. Для подтверждения платежа система отправляет СМС с кодом на финансовый номер.

Будущее

Интернет-банкинг «ОК, Альфа!» только начинает развиваться и, наверняка, будет дополнен новыми сервисами. Какими они будут пока не известно. Точно сохранится подход, заявленный командой: выявить потребность среди группы клиентов, проанализировать ее и предложить готовое решение уже в сервисе.

«ОК, Альфа!» пока доступен только новым клиентам банка – физлицам-предпринимателям (ФЛП). В скором времени доступ к новой платформе получат все ФЛП.