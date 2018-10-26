"Желтые линии": обновлены государственные строительные нормы

Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства обновляет государственные строительные нормы.

С 1 сентября вступили в действие новые строительные нормы. Согласно новым ДБН «Планировка и застройка территорий”, введена норма по «желтых линий», которые имеют ограничивать застройку для безопасности при возможном разрушении зданий.

Об этом сообщил заместитель Министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Лев Парцхаладзе.

Предыдущие строительные нормы действовали еще с 1992 года. Теперь в генеральных планах населенных пунктов и детальных планах территорий обязательно должны быть разделения по линиям ограничения.

По словам Парцхаладзе, эти линии определяются по принципу: чем ближе к эвакуационным путям находится здание, тем ниже по высоте оно должно быть.

Справка Finance.ua

«Желтые линии» ограничивают зоны возможных завалов жилых, общественных, промышленных и других зданий и сооружений, расположенных вдоль магистральных улиц устойчивого функционирования, по которым проводится эвакуация населения в особый период и поддерживается транспортное обеспечение выполнения спасательных и неотложных аварийно-восстановительных работ.