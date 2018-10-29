Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 1 0

Украина за І полугодие привлекла $1 миллиард прямых иностранных инвестиций - Кубив

Украина за І полугодие привлекла $1 миллиард прямых иностранных инвестиций - Кубив

Украина за первое полугодие 2018 года привлекла $1 млрд прямых иностранных инвестиций.

Об этом во время заседания правительства сказал первый вице-премьер-министр – министр экономического развития и торговли Степан Кубив.

Читайте также: Dragon Capital с соинвесторами за три года вложили в украинскую недвижимость $400 млн

“Правительству удалось добиться активизации инвестдеятельности в Украине – привлечения инвестиций не только от существующих, но и от новых иностранных компаний. За первое полугодие 2018 года приток прямых инвестиций – более $1 млрд”, – сказал Кубив.

По его словам, за 3,5 года, начиная с 2015-го, с участием иностранных инвесторов было построено или находятся в стадии строительства 80 заводов.

“Лидерами инвестирования являются Германия, Турция, Великобритания, Венгрия, Япония. На долю ЕС приходится 75% новых мощностей, введенных за счет частно-инвестиционного партнерства”, – добавил Кубив.

По его словам, особый интерес инвесторов составляет сектор автомобилестроения.

По материалам УКРИНФОРМ
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Все, что мы знаем про:Минэкономразвития
Архивы:2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
В Контексте Finance.ua
    Опросы
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2018. Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина