Украина за І полугодие привлекла $1 миллиард прямых иностранных инвестиций - Кубив

Украина за первое полугодие 2018 года привлекла $1 млрд прямых иностранных инвестиций.

Об этом во время заседания правительства сказал первый вице-премьер-министр – министр экономического развития и торговли Степан Кубив.

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“Правительству удалось добиться активизации инвестдеятельности в Украине – привлечения инвестиций не только от существующих, но и от новых иностранных компаний. За первое полугодие 2018 года приток прямых инвестиций – более $1 млрд”, – сказал Кубив.

По его словам, за 3,5 года, начиная с 2015-го, с участием иностранных инвесторов было построено или находятся в стадии строительства 80 заводов.

“Лидерами инвестирования являются Германия, Турция, Великобритания, Венгрия, Япония. На долю ЕС приходится 75% новых мощностей, введенных за счет частно-инвестиционного партнерства”, – добавил Кубив.

По его словам, особый интерес инвесторов составляет сектор автомобилестроения.