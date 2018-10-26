ZTE представила необычный смартфон с двумя дисплеями

Компания ZTE представила в Китае флагманский смартфон Nubia X с двумя экранами.

Ключевой особенностью смартфона является наличие 6,26-дюймового и 5,1-дюймового дисплеев. Вспомогательный экран у него цветной и выполнен по технологии AMOLED.

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Смартфон ZTE Nubia X оснащается 6,26-дюймовым основным дисплеем с разрешением Full HD+ (1080 х 2280 пикселей) и защитой Corning Gorilla Glass 3, 5,1-дюймовым тыльным AMOLED-дисплеем с разрешением HD+ (1520 × 720 пикселей), двойной тыльной камерой 16+24 Мп. Второй экран оснастили фильтром синего света для защиты глаз.

У гаджета нет передней камеры. Владельцы могут использовать двойные дисплеи в Nubia X, чтобы сфотографировать себя с помощью задней камеры. Датчики приближения и освещенности, а также разговорный динамик вписаны в верхнюю часть экрана, благодаря чему смартфон обошелся без вырезов в дисплеях.

Интересной особенностью Nubia X стали два сканера отпечатков пальцев по обеим сторонам корпуса, с помощью которых осуществляется как разблокировка аппарата, так и переключение между дисплеями.

Гаджет построен на базе процессора Qualcomm Snapdragon 845 в сочетании с графическим процессором Adreno 630. Он поставляется с 6 ГБ и 8 ГБ оперативной памяти LPDDR4X. Встроенной памяти в Nubia X может быть 64 ГБ, 128 ГБ и 256 ГБ, без возможности расширения. Емкость встроенного аккумулятора новинки с поддержкой быстрой зарядки NeoCharge составляет 3800 мАч.

Смартфон работает под управлением фирменной прошивки Nubia UI 6.0 на базе ОС Android 8.1 Oreo. В продажу гаджет поступит 5 ноября с ценником от $470 за версию 6+64 ГБ до $620 за градиентную версию с объемом памяти 8+256 ГБ.