Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 13 0

Укрзализныцю проверят из-за повышения тарифов

Укрзализныцю проверят из-за повышения тарифов

Счетная палата планирует провести аудит в Укрзализныце.

Об этом заявил председатель Счетной палаты Валерий Пацкан, сообщает в среду, 31 октября, пресс-служба ведомства.

Читайте также: Укрзализныця планирует электрифицировать перегон из Киева в Борисполь

“Только в этом году Укрзализныця вдвое повысила цены на билеты для людей, но качество сервиса, к сожалению, существенно не улучшилось. В то же время, вокруг Укрзализныци постоянно разворачиваются скандалы, и обвинения в злоупотреблениях не прекращаются”, – сказал Пацкан.

Он отметил, что у украинцев в последнее время возникает очень много вопросов и замечаний к работе компании.

“Закупка угля по завышенным ценам, значительные затраты на SMM-услуги, заоблачные суммы на сувенирную продукцию. В Счетной палате, после обновления ее состава, уже поднимался вопрос о необходимости проведения аудита в Укрзализныце. Учитывая, что нынешний план аудитов уже утвержден и до конца года остается мало времени, обсуждается возможность проверки этого общества в следующем году”, – отметил Пацкан.

Председатель Счетной палаты добавил, что провести аудит эффективности управления со стороны Укрзализныци просит также Мининфраструктуры.

По материалам Корреспондент.net
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Фондовый рынок
Смотри также
Весь рынок:Фондовый рынок Казна и Политика
Все, что мы знаем про:Счетная палата Украины
Архивы:2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
В Контексте Finance.ua
    Опросы
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2018. Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина