Укрзализныцю проверят из-за повышения тарифов

Счетная палата планирует провести аудит в Укрзализныце.

Об этом заявил председатель Счетной палаты Валерий Пацкан, сообщает в среду, 31 октября, пресс-служба ведомства.

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“Только в этом году Укрзализныця вдвое повысила цены на билеты для людей, но качество сервиса, к сожалению, существенно не улучшилось. В то же время, вокруг Укрзализныци постоянно разворачиваются скандалы, и обвинения в злоупотреблениях не прекращаются”, – сказал Пацкан.

Он отметил, что у украинцев в последнее время возникает очень много вопросов и замечаний к работе компании.

“Закупка угля по завышенным ценам, значительные затраты на SMM-услуги, заоблачные суммы на сувенирную продукцию. В Счетной палате, после обновления ее состава, уже поднимался вопрос о необходимости проведения аудита в Укрзализныце. Учитывая, что нынешний план аудитов уже утвержден и до конца года остается мало времени, обсуждается возможность проверки этого общества в следующем году”, – отметил Пацкан.

Председатель Счетной палаты добавил, что провести аудит эффективности управления со стороны Укрзализныци просит также Мининфраструктуры.