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С ноября дорожает стационарная связь

С ноября дорожает стационарная связь

В Украине с 1 ноября будут действовать обновленные тарифы на стационарную связь.

Об этом сообщает сайт НКРСИ.

Повышать тарифы будут в два этапа. Месячная абонентская плата за пользование стационарным телефоном с почасовой оплатой местных разговоров в городах вырастет на 17%, а в сельской местности на 18,8% в таких тарифных планах как «Простой», «Простой Минимальный», «Спаренный» и «Спаренный Минимальный».

С 1 января следующего года повысят тарифы для всех пользователей. Тарифы для населения увеличатся от 2 до 5 гривен и составят 55,92 без почасовой оплаты местных разговоров и 54,28 гривен с почасовой. Для предприятий от 59,59 до 61 грн.

Мои fiнансы:

  • Тарифные планы: «Домашний Безлимитный», «Домашний Базовый» и «Общий Базовый» остаются прежними.
  • Интересно, что операторы смогут снижать тарифы по своему усмотрению, но это должно быть не ниже себестоимости услуги.
  • Вы всегда можете поменять свой тарифный план в колл-центре компании.
По материалам Finance.UA
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