Приватбанк сменил убыток на многомиллиардную прибыль

По итогам трех кварталов 2018 года государственный ПриватБанк получил 5,1 млрд грн прибыли, тогда как за аналогичный период прошлого года убыток составил 1,6 млрд грн.

Об этом свидетельствуют данные отчетности банка, опубликованной в системе раскрытия информации НКЦБФР.

Согласно оборотно-сальдовому балансу ПриватБанка, за январь-август он декларировал прибыль 9,7 млрд грн.

Таким образом, с учетом данных квартальной отчетности, в сентябре убыток банка составил 4,6 млрд грн.

Отметим, что ранее глава правления финучреждения Петр Крумханзл в интервью ЭП заявлял, что прибыль ПриватБанка за 9 месяцев составил 5,4 млрд грн.

Крумханзл отмечал, что в сентябре ПриватБанк сформировал 100% резервов по задолженности десяти иностранных компаний-заемщиков, возникшей еще до национализации.

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