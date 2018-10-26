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Кредитные карты для студентов: основные "фишки" и выгоды

Кредитные карты для студентов: основные "фишки" и выгоды

Студенческие годы – это время, когда формируется взрослый человек, готовый принимать решения и нести ответственность за свои действия. Кредитная карта очень способствует этому процессу.

Она позволяет молодым людям проявлять финансовую самостоятельность, способность грамотно планировать свои расходы, обслуживать небольшие займы и формировать позитивную кредитную историю.

Да и какой студент откажется от льготного периода, в течение которого можно будет бесплатно пользоваться деньгами банка? Либо от кэшбэка даже при оплате коммуналки?

Чтобы помочь определиться, журналисты Finance.ua отобрали несколько кредиток, которые отлично подойдут студентам.

Кстати, на Finance.ua работает обширный сервис подбора кредитных карт, где любой читатель портала, вне зависимости от возраста и целей, может выбрать лучший для себя вариант. Бесплатно проводим расчет и показываем все опции.

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По материалам Finance.ua
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