Apple выпустила финальную версию iOS 12.1

Как и было заявлено на официальном сайте, вчера Apple представила финальную версию iOS 12.1.

На тестирование обновления у разработчиков компании ушло меньше месяца и всего лишь пять бета-сборок.

Апдейт включает в себя несколько значимых нововведений, а также множественные исправления ошибок, присутствовавших в предыдущих версиях ОС и мешающих комфортному использованию совместимых устройств.

На момент выхода публикации известно как минимум о семи функциональных нововведениях, доступных в iOS 12.1.

Что нового в iOS 12.1

-Групповые звонки в FaceTime;

-Поддержка eSIM (только для iPhone XR, XS и XS Max);

-Ручная регулировка эффекта боке в реальном времени;

-Более 70 новых эмодзи;

-Синхронизация мемодзи через iCloud;

-Распознавание лиц в горизонтальной ориентации (для iPad Pro 2018).

Согласно подтвержденной информации, только три из семи описанных обновлений будут доступны владельцам всех совместимых iPhone и iPad без исключения. Даже групповые звонки в FaceTime, не говоря уже о регулировке эффекта размытия в реальном времени, будут доступны только на iPhone 6s и новее. Это связано с аппаратными ограничениями моделей предыдущих поколений, производительности которых оказывается недостаточно для участия в видеоконференциях.