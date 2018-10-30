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От $2,8 млн: самые дорогие квартиры столицы (инфографика)

От $2,8 млн: самые дорогие квартиры столицы (инфографика)

В октябре самым дорогим элитным жильем в столице стала резиденция за $8 млн в Дарницком р-не. Ее площадь 1,2 тыс. кв м. Среди удобств – панорамные окна, парковка, подогрев пола и бассейн.

За почти $6 млн можно было приобрести загородный дом в Святошинском р-не. Жилье включает в себя винный погреб, саунe, частные террасы. В то же время на Печерске элитный особняк продавали за $4 млн, информирует Olx.ua.

За почти $3 млн предлагали купить 5-комнатную квартиру на Банковой. Кроме французского дизайна, жилье оснащено индивидуальным лифтом и круглосуточной охраной.

Аренда элитной недвижимости в среднем стоила более $6 тыс. в месяц

Самым дорогим объектом в октябре оказался пентхаус в Шевченковском р-не площадью 220 кв м. Месяц проживания стоил $7,8 тыс. 4-комнатную квартиру в Шевченкивському р-не предлагали арендовать за $7 тыс. Жилье с евроремонтом имеет 3 балкона и 4 санузла

По материалам Газета по-Украински
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