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ФРС не спасет рынки при возможном финансовом кризисе - Morgan Stanley

ФРС не спасет рынки при возможном финансовом кризисе - Morgan Stanley

Федеральная резервная система не сможет прийти на помощь инвесторам фондового рынка, учитывая вероятность устойчивого инфляционного давления.

Об этом пишет Bloomberg.

ФРС и центробанки других развитых стран пребывают в кардинально иной ситуации, чем в 2010-17 годах”, – написали в обзоре стратеги Morgan Stanley во главе с Эндрю Шитсом в Лондоне.

В условиях ускорения базовой инфляции “становится гораздо сложнее делать “голубиные” заявления, сохраняя приверженность мандату по сдерживанию роста цен”, написали они.

В том числе по этой причине Morgan Stanley пока не предлагает инвесторам покупать акции США, несмотря на то, что их сравнительная стоимость оказалась минимальной с февраля 2016 года после падения индекса S&P 500 примерно на 9 процентов с начала месяца.

Команду фондовых стратегов банка по-прежнему беспокоит возможность “окончательного коллапса” акций, а Шитс и его коллеги ждут новых сложностей в 2019 году.

Предположение команды Шитса по инвестиционной стратегии, учитывающие ожидания Банка по ускорению инфляции при одновременном замедлении роста экономики, заключаются в следующем.

Золото и нефть обычно лучше смотрятся при таком сценарии. Акции нефтегазовых компаний опережают остальной рынок, а акции ЭМ показывают лучший результат, чем акции США.

Акции США, корпоративные облигации и индекс доллара “ведут себя существенно хуже”, когда ускорение инфляции сочетается с замедлением роста, чем когда оба показателя ускоряются.

Трейдеры долгового рынка уже начали сомневаться в темпах ужесточения ФРС на ближайший год.

По материалам Економічна Правда
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