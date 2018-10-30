Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 128 0

"Дешевый газ" обходился украинцам в 114 млрд в год - Рева

"Дешевый газ" обходился украинцам в 114 млрд в год - Рева

Предоставление субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг – более эффективный механизм государственной поддержки, чем административное регулирование цен на энергоносители.

“В 2014-м, до расширения программы жилищных субсидий и со снижением цены ниже рыночной, госбюджет компенсировал потери Нафтогаза в объеме 114 миллиардов гривен в год. Все получали вроде бы дешевый газ. Позже заплатили его настоящую цену, но через бюджет. В этом году на субсидии расходуется около 50 миллиардов гривен. Это вдвое меньше, чем когда дотировали Нафтогаз”, – заявил министр социальной политики Андрей Рева, сообщили в Минсоцполитики.

Средства из субсидии попадают к тем, у кого низкие доходы. Дотирование цены на газ снижало цену даже для тех, кто имел все возможности самостоятельно оплачивать счета.

Любое снижение цены ниже рыночной требует дальнейшего финансирования разницы из государственного бюджета. То есть за счет средств налогоплательщиков.

По материалам Газета по-Украински
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Энергетика
Смотри также
Весь рынок:Энергетика
Все, что мы знаем про:Минсоцполитики
Архивы:2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
В Контексте Finance.ua
    Опросы
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2018. Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина