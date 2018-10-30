"Дешевый газ" обходился украинцам в 114 млрд в год - Рева

Предоставление субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг – более эффективный механизм государственной поддержки, чем административное регулирование цен на энергоносители.

“В 2014-м, до расширения программы жилищных субсидий и со снижением цены ниже рыночной, госбюджет компенсировал потери Нафтогаза в объеме 114 миллиардов гривен в год. Все получали вроде бы дешевый газ. Позже заплатили его настоящую цену, но через бюджет. В этом году на субсидии расходуется около 50 миллиардов гривен. Это вдвое меньше, чем когда дотировали Нафтогаз”, – заявил министр социальной политики Андрей Рева, сообщили в Минсоцполитики.

Средства из субсидии попадают к тем, у кого низкие доходы. Дотирование цены на газ снижало цену даже для тех, кто имел все возможности самостоятельно оплачивать счета.

Любое снижение цены ниже рыночной требует дальнейшего финансирования разницы из государственного бюджета. То есть за счет средств налогоплательщиков.