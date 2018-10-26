В Украине может появиться новый вид ценных бумаг

Комитет ВР по вопросам финансовой политики и банковской деятельности рекомендует Верховной Раде принять за основу законопроект относительно финансовых инструментов банков.

Об этом сообщает информационное управление Аппарата Верховной Рады.

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“Члены комитета во время голосования единогласно поддержали законопроект. Принятие законопроекта, по их мнению, будет способствовать развитию рынка капитала через мобилизацию финансовых ресурсов и их эффективное использование, внедрение нового вида финансовых инструментов банков в бездокументарной форме, что является удобным и технологичным в его выпуске и обращении”, – говорится в сообщении.

Законопроектом №9034 предлагается ввести банковские сертификаты – новый вид эмиссионных ценных бумаг, которые будут выпускаться банками.

Удобство использования банковских сертификатов заключается в том, что сертификат соединяет в себе свойства банковского вклада и ценной бумаги. Предполагается, что банковские сертификаты могут быть как процентными, так и дисконтными.

Соответствующие изменения предполагается внести в Хозяйственный кодекс и ряд законов о ценных бумагах, фондовом рынке, о депозитарной системе, об институтах совместного инвестирования и тому подобное.

По сравнению с облигацией регистрация выпуска происходит в течение одного дня и не требует значительного количества документации по сравнению с тем, что облигация регистрируется в течение 25 рабочих дней. И банковский сертификат – это прежде всего результат двусторонних договоренностей между банком и его клиентом.

Первый заместитель председателя Комитета по вопросам финансовой политики и банковской деятельности Михаил Довбенко, докладывая законопроект на заседании комитета, отметил, что “это такой по сути гибрид определенный ценной бумаги, облигации и депозита”.

“Если говорить о каких-то характеристики, то по сравнению с этими инструментами – облигациями или депозитами – банковский сертификат имеет следующие преимущества. По сравнению с депозитом – высшую ликвидность, простоту оформления, бездокументарную форму, – отметил Довбенко.

Законопроект был внесен в Верховную Раду в начале сентября текущего года. Авторами законодательной инициативы выступила группа народных депутатов.