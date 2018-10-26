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"Укрпочта" за 9 месяцев получила полмиллиарда убытка

"Укрпочта" за 9 месяцев получила полмиллиарда убытка

Чистый убыток государственного ПАО “Укрпочта” за 9 месяцев 2018 года составил 514 млн грн, что на 24% (на 99 млн грн) больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (415 млн грн).

Об этом сообщает финансовый отчет компании в системе раскрытия информации НКЦБФР.

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По данным отчета, чистый доход компании от реализации продукции (товаров, работ, услуг) за январь-сентябрь 2018 года составил 4 780 млн грн, что на 28% (на 1 037 млн грн) больше, чем за аналогичный период прошлого года (3 763 млн грн).

По материалам РБК-Украина
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