Украина попала в ТОП-3 экспортеров курятины в ЕС

Украина за январь-август 2018 года продала странам Европейского Союза (ЕС) 85,4 тыс. тонн мяса птицы. Об этом свидетельствуют данные Еврокомиссии.

Так, Украина осталась в ТОП-3 экспортеров мяса птицы в ЕС.

За год этот показатель вырос почти на 70% – в течение всего 2017 года в ЕС было экспортировано 66,7 тыс. тонн мяса птицы и мясных продуктов. Но и тогда Украина уже заняла третье место среди стран, экспортирующих мясо птицы в ЕС.

Первое и второе место по объемам ввоза курятины и прочего мяса птицы в Европу заняли Таиланд и Бразилия, которые с начала 2018-го экспортировали 203 тыс. и 186 тыс. тонн соответственно. Рост экспорта таиландской курятины в ЕС составил 12,9%, бразильской – упал на 34,1%.