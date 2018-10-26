Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 50 0

Украина попала в ТОП-3 экспортеров курятины в ЕС

Украина попала в ТОП-3 экспортеров курятины в ЕС

Украина за январь-август 2018 года продала странам Европейского Союза (ЕС) 85,4 тыс. тонн мяса птицы. Об этом свидетельствуют данные Еврокомиссии.

Так, Украина осталась в ТОП-3 экспортеров мяса птицы в ЕС.

За год этот показатель вырос почти на 70% – в течение всего 2017 года в ЕС было экспортировано 66,7 тыс. тонн мяса птицы и мясных продуктов. Но и тогда Украина уже заняла третье место среди стран, экспортирующих мясо птицы в ЕС.

Первое и второе место по объемам ввоза курятины и прочего мяса птицы в Европу заняли Таиланд и Бразилия, которые с начала 2018-го экспортировали 203 тыс. и 186 тыс. тонн соответственно. Рост экспорта таиландской курятины в ЕС составил 12,9%, бразильской – упал на 34,1%.

По материалам Сегодня
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Архивы:2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
В Контексте Finance.ua
    Опросы
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2018. Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина