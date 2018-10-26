Moneyveo запустила мобильное приложение

Ранее приложение Moneyveo было доступно только на мобильных устройствах Android. Для устройств IOS приложения еще не было. Поэтому многим пользователям смартфонов приходилось искать сервис через браузер и просматривать страницы в формате мобильной версии.

Поэтому компания Moneyveo решила запустить собственное мобильное приложение для устройств с операционными системами IOS и обновила приложение для Android. Об этом свидетельствует сообщение на сайте компании.

Чтобы начать пользоваться новым приложением, пользователям Android необходимо обновить версию, если приложение уже было установлено ранее.

Если предыдущей версии на телефоне не было, необходимо загрузить новую через Play Маркет.

Для смартфонов на базе IOS нужно найти приложение Манивео в App Store и установить его на гаджет.

Также вы можете оформить кредит в Moneyveo через портал Finance.ua.