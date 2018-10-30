Названы «еврономера» по цене смартфона

В прошлом месяце начались продажи новейшего смартфона Apple iPhone XS Max. Его стоимость составляет около 1 500 долларов. За такие деньги можно купить неплохой подержанный автомобиль с иностранной регистрацией. Предлагаем Вашему вниманию несколько интересных вариантов.

Renault Kangoo

Renault Kangoo первого поколения появился в 1997 году. Он пользуется хорошим спросом благодаря своей надежности, хорошей защите от коррозии, прочной подвеске, недорогому обслуживанию и практичности. Учтите, что у него слишком требовательные дизельные двигатели. Подержанный Kangoo с еврономерами можно купить за 1000-3000 долларов.

Mazda6

Mazda6 первого поколения появилась в 2002 году. Сейчас автолюбителям предлагают третье поколение этой модели. Это очень надежный и красивый автомобиль. Его единственный минус – не очень хорошая антикоррозийная защита кузова. Mazda6 первого поколения с еврономерами можно купить за 1500-4500 долларов.

BMW 3-series

В Украине BMW 3-series пользуются большой популярностью, причем вполне заслуженно. Но у этой модели есть некоторые недостатки. Например, дорогие запчасти и не очень хорошая антикоррозийная защита кузова. Впрочем, достоинств у «тройки» гораздо больше. BMW Е36 можно купить по цене от 1 200 долларов, а BMW Е46 – от 2 000 долларов.

Opel Vectra B

Opel Vectra второго поколения был очень популярен в Европе. Эту модель выпускали до 2008 года. Среди недостатков можно назвать коррозию кузова, а среди достоинств – относительную надежность и доступные запчасти. Стоит такой автомобиль на «евробляхах» 1200–2500 долларов.

Volkswagen Golf IV

Volkswagen Golf IV выпускали с 1997 года по 2004 год. Немцы произвели более 4 млн. экземпляров этой модели. Для «Гольфа» четвертого поколения можно без труда найти любые запчасти, что, несомненно, очень хорошо.

Mercedes-Benz Е-Класс

Подержанный Mercedes-Benz Е-Класс с еврономерами можно купить недорого – по цене от 1 200 долларов. Вот только его содержание обходится дорого. Учтите, что у этой модели существует проблема с коррозией кузова, поэтому выбирайте внимательно.

Volkswagen Passat B5

Volkswagen Passat B5 – пятое поколение «Пассата». Его выпускали с 1996 года по 2000-й год (в двух вариантах кузова – седан и универсал). Лучше покупать версию с бензиновым, а не дизельным двигателем, так как дизеля у этой модели слишком требовательны. Passat B5 с европейской регистрацией можно купить за 1500–3500 долларов.

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