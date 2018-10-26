Межбанк: доллар до полудня дрейфует в боковом тренде

Торги валютного межбанка в секторе доллара во вторник стартовали с уровней предыдущего закрытия 28,175/28,200 UAH/USD виртуально, без сделок.

Не успели толком стартовать торги «зеленым» безналом, как появились признаки пролонгации «сжатия» гривневого ресурса.

Об этом дали понять понизившиеся с уровня 51 943,6 млн. грн. к отметке 50 937,6 млн. грн. остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ. Тренд дает основание полагать, что Казначейство снова отложило компенсацию НДС,

чтобы не допустить скачка курса доллара на межбанке , или даже взяло тайм-аут.

Выйдя в реальную сферу, котировки «американца» на межбанке около 10.00 Киева, вероятно, из-за сжатия гривневой ликвидности, понизились, оказавшись на уровне 28,14/28,18 UAH/USD. Рынок открылся в условиях преобладания продаж «американца».

Около 10.13 доллар «передумал» снижаться, вернувшись на уровни открытия: 28,17/28,19 UAH/USD. «На рынке появились ранние покупатели доллара, подняв его цену», – заметил наш консультант, добавив о нехватке гривни.

По состоянию на 10.42 на межбанке цена доллара сузила спред на фоне установившегося равновесия покупок и продаж: 28,175/28,185 UAH/USD. Как и предполагал наш консультант, рынок безналичного доллара склоняется к боковому тренду.

К 11.15 безналичный доллар сдрейфовал на межбанке немного ниже – 28,165/28,175 UAH/USD на фоне появившихся на рынке системных игроков.

На моменте равновесие покупок и продаж сохранилось.

Очевидный крен рынка безналичного доллара на межбанке в направлении бокового тренда, сопровождаясь сбалансированной торговлей, происходил на фоне признаков стабилизации на рынке гривневого ресурса.

Во всяком случае, ставки по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo не тронулись с уровня 16,25/18,25% годовых. Следует отметить, что эта стабильность цен «ночной» гривни не гармонирует со снижением объема остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.

курс доллара на Межбанке – график:



Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:

доллар США – 28,17 / 28,18

евро –32,06 / 32,08

российский рубль – 0,428 / 0,429

Средневзвешенный курс по данным НБУ:



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