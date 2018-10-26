НАБУ купило автомобилей Skoda на 11 миллионов

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) 25 октября по результатам тендера заказало ООО “Еврокар” и ООО “Види юникомерс” специализированных легковых автомобилей на общую сумму 12,07 млн грн.

Об этом сообщается в системе “Прозорро”.

“По первому лоту ООО “Еврокар” поставит НАБУ 4 полноприводных внедорожника Skoda Kodiaq Style 2,0 TSI/132kW 7DSG 4х4 по 1,09 млн грн. на общую сумму 4,35 млн грн”, – говорится в сообщении.

Отмечается, что каждый автомобиль будет иметь круиз-контроль, климат-контроль, задние парковочные датчики и камеру, из спецоборудования – проблесковый маячок синего цвета на магните, сигнальное громкоговорящее устройство и металлический сейф для хранения оружия, боеприпасов и документов.

Skoda Kodiaq в комплектации Style, которую купило НАБУ, можно купить без спецоборудования за 979 тыс. грн.

“Еврокар” по второму лоту поставит 6 автомобилей Skoda Octavia А7 Ambition 1,8 TSI/132kW 7DSG по 777 тыс. грн на общую сумму 4,66 млн грн. Такие автомобили продают за 734 тыс. грн (без спецоборудования)”, – подчеркивают Наші гроші”.

ООО “Еврокар” по еще двум лотам поставит НАБУ Skoda Octavia А7 Combi Ambition 1,8 TSI/132kW 7DSG за 802 тыс. грн (рыночная цена 734 тыс. грн) и полноприводную Skoda Superb Ambition 2,0 TSI/206kW 4х4 DSG за 1,07 млн грн (рыночная цена 1,05 млн грн).

Все автомобили будут иметь такое же спецоборудование, как и Skoda Kodiaq.